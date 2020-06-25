"تعليم جنوب سيناء": لا شكاوى بشأن امتحان الإنجليزي

عقدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، مساء اليوم الخميس، اجتماعًا لمتابعة سير امتحان الشهادة الثانوية، برئاسة محمد عقل وكيل الوزارة، و عادل عتلم، رئيس اللجنة الثلاثية.

وتابعت اللجنة منذ الساعات الأولى، وصول كراسات الامتحان لمقار اللجان، و أعمال مراكز توزيع كراسات الامتحان على مستوى المديرية .

وأكد عادل عتلم وكيل المديرية، ورئيس اللجنة الثلاثية، أن الغرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى.

حضر الاجتماع محمود السعيد مدير التعليم العام وعضو اللجنة الثلاثية، ومحمود جلال عضو اللجنة الثلاثية، والعقيد هيثم محمد عبد الهادي ممثل عن وزارة الدفاع، والعقيد حسن محمد لطفي العوضي، ممثل لوزارة الداخلية، والمقدم أحمد عزت نائب المستشار العسكري بالمحافظة، ومحمد عطية مدير مركز التطوير بالمديرية، ووحيد عزمي مشرف عام الاستراحات، وعزت الصغير مسؤول الأمن.