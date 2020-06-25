جنوب سيناء تنظم ندوة توعوية بعنوان" هنعيش تحت أي ظروف" للوقاية من كورونا

نظمت محافظة جنوب سيناء اليوم الخميس، ندوة التوعوية بعنوان " هنعيش تحت أي ظروف"، للوقاية من فيروس كورونا المستجد والتعايش معه من خلال اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية تجاهه، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة، وتحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وشهد الندوة اللواء نادر عشماوي، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد صبري أخصائي طب الأسرة، ومدير إدارة مكافحة العدوي بمديرية الصحة بالمحافظة، وأحمد الحضري رئيس نقابة العاملين بالديوان العام، وسماح زكي مسئول إدارة شئون المرأة وتكافؤ الفرص، وعدد من العاملين بالديوان العام والمديريات الخدمية والمجلس القومي للمرأة.

وقد السكرتير العام في كلمته الشكر لجيش مصر الأبيض، لكونهم يخوضون حربًا ضد مواجهة فيروس كورونا، مطالبًا جميع المواطنين بمساعدة جيش مصر الأبيض، من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية، من ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، والتخلي عن بعض العادات اليومية من الزيارات وغيرها من المناسبات الاجتماعية من اجل المصلحة العامة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد صبري مدير ادارة مكافحة العدوى، على ضرورة غسل الأيدي جيدًا قبل الخروج من المنزل، وارتداء الكمامة الطبية، وتطهير اليدين بانتظام، والحرص على ممارسات النظافة التنفسية، والقاء المستخدمات الورقية في سلة مهملات مغلقة، و تجنب الاقتراب كثيرًا من الناس، مع الاحتفاظ بمسافة لا تقل عن متر واحد بينك وبين أي شخص، وتجنب لمس العينين والأنف والفم، لأن لمس اليدين للأسطح يمكنها أن تلتقط الفيروسات.