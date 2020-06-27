أخبار البنوك.. تفاصيل الشهادة الادخارية ذات العائد المتغير من بنك فيصل

يقدم بنك فيصل الإسلامي خدمات مختلفة لعملائه ما بين الحسابات وصنادق الاستثمار، والشهادات، وفي ضوء أخبار البنوك التي تقدمها "الوطن" بشكل يومي للمتابعين والقراء، تستعرض "الوطن" تفاصيل الشهادات الإدخارية الثلاثية ذات العائد المتغير من بنك فيصل الإسلامي، وفق الموقع الالكتروني الرسمي للبنك كالتالي:

- مدة الشهادة 3 سنوات ويتم تجديدها في نهاية المدة تلقائيًا مالم يطلب العميل عدم تجديدها كتابيًا.

- تصدر الشهادة بقيمة 1000 جنيه ومضعافاتها ويبدأ احتساب العائد اعتبارا من أول الشهر الميلادي التالي للشراء.

- يتم احتساب عائد ربع سنوي بناء على نتائج الأعمال الفعلية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

- يمكن عقد عمليات استثمارية مع البنك بضمان الشهادات بالشروط التي يحددها البنك.

- لأصحاب الشهادات فرصة أداء العمرة في السحب الذي يجريه البنك مرتين في العام على ألا يقل الرصيد عن 5000 جنيه.

- يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل تاريخ الاستحقاق وبعد مرور ستة أشهر على الأقل من تاريخ الشراء وفقا للقواعد المنظمة للاسترداد بالبنك.

- يضاف عائد كل شهادة تلقائيا إلى الحساب الجاري للعميل خلال الشهر التالي لإنتهاء ربع السنة الميلادي، مالم يطلب العميل "كتابة" إضافة العائد لحساب الاستثمار الحر عند بلوغه الحد الأدنى للاستثمار.