محافظ جنوب سيناء يفتتح طريق الشهيد أحمد حمدي بطور سيناء

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، تطوير طريق الشهيد أحمد حمدي بمدينه طور سيناء، ترافقه المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، مع اتخاذ كافه الاجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وقال المحافظ إن أعمال التطوير بالطريق بدأت منذ 3 سنوات، وتضمنت أعمال زرع النخيل بالجزيرة الوسطى، وتوسعة الطريق وازدواجه، بطول 5300 كيلو مترًا، بداية من أمام الكمين الأمني بقرية الوادي التابعة لمدينه طور سينا حتى البنك الأهلي.

كما تفقد المحافظ ومرافقوه، رفع كفاءة وتطوير وازدواج شارع حي النادي بطور سيناء، ليتناسب مع التوسعات التي حدثت بشارع أحمد حمدي الرئيسي، بهدف تسهيل حركة الخروج والدخول إلى وسط المدينة.

وتعمل شركة المقاولون العرب بتنفيذ هذه التوسعات على المستوى الأكمل ضمن خطة التطوير المدينة الجارية في 2020.

كما افتتح المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة قاعه المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة، وقال إن مدينه طور سيناء تشهد إنشاء العديد من المشروعات، ضمن أعمال الارتقاء بالشكل الجمالي والحضاري للمدينة.

وأوضح أن هذه المشروعات تتضمن كورنيش المدينة، وإنشاء 10 شاليهات كمرحلة أولي بشاطئ الفيروز، إضافة لأعمال إنشاء ملاعب رملية (كرة قدم وطائرة) وتمهيد الشاطئ ومنطقة للأطفال بمنطقة الشاطئ ليصبح متنفسًا لمواطني المدينة وزوارها، فضلًا عن إنشاء ممشى أهل مصر بشاطئ القمر.