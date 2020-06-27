أرقام للإبلاغ عن مخالفات المقاهي والمطاعم بالقليوبية

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، جولة مفاجئة بمدينة شبرا الخيمة، لمتابعة بدء تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن عودة النشاط للمقاهى والمطاعم بنسبة 25%.

ووجه المحافظ، جميع العاملين في المنشآت بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وبالنسبة للمطاعم والمقاهي، ضرورة الالتزام بنسبة ال25% من الطاقة الاستيعابية للمكان، مع الحرص على ترك مسافة مناسبة من جميع الاتجاهات حول كل طاولة، والتأكيد على استخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، فضلًا عن توفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها بشكل مستمر.

كما شدد المحافظ على توفير الكواشف الحرارية لقياس درجة حرارة العاملين بالمنشأة، وإخطار مديرية الصحة والسكان بأي حالة إصابة يتم اكتشافها، مع توفير أدوات الوقاية الشخصية للعاملين ومواد التعقيم، إضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، مشيرًا إلى أن كل مدير مطعم أو مقهى سيوقع على إقرار باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وحال مخالفتها سيتم سحب ترخيص تشغيله، والغلق الفوري ووقف النشاط.

كما وجه المحافظ، رؤساء المدن بتشكيل لجان للمرور على كافة المقاهي والمطاعم، للتأكد من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، ووضع عدد من الملصقات واللوحات الإرشادية بالقواعد اللازم اتباعها للعاملين داخل المنشأت والمترددين عليها.

كما وجه المحافظ، خلال جولته بإزالة ورفع الإشغالات من شوارع المدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وناشد المحافظ، المواطنين خلال جولته بضرورة بالالتزام بالقرارات التي أعلنت عنها الدولة المصرية حفاظًا علي صحتهم وسلامتهم، والإبلاغ عن أى مخالفات من خلال غرفة العمليات الرئيسية، والخط الساخن 114، أو عبر تليفونات شكاوى المحافظة 01220055008-01119992624-01554591669