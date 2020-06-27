الجندي: لا يجوز الدعاء بالمغفرة للمشركين.. ولن يدخل الجنة إلا الموحدين

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، اليوم السبت، إن قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: "وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ"، يعني أن الله لا يُدخل الجنة إلا من كان موحدا به.

وأضاف خلال حلقته من برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر شاشة "دي إم سي"، أن كل الأنبياء كانوا مسلمين، مثل النبي سليمان، حيث قالت بلقيس إنها أسلمت معه إلى رب العالمين، مشددًا على أن كل الأنبياء كانوا على الإسلام.

وتابع، أن النبي محمد لم يأتِ بالإسلام بمعنى العبادات، ولكن الإسلام بمعنى التوحيد وعدم الشرك بالله سبحانه وتعالى.

وأشار، إلى وجوب التفريق بين 3 أمور، هي بقاء أهل النار في النار، بقاء النار نفسها، ودخول الجنة، وهو ما لن يحدث إلا لمن كان موحدًا بالله، مشددًا على عدم جواز الدعوة بالمغفرة لمشرك ولكن يجوز الدعوة بالرحمة لهم.

وواصل: "أيام الجاهلية كان الصحابة ثلاثة أرباع أبويهم كانوا على الشرك، والقرآن سمح لهم بالدعاء لأبويهم بالمغفرة".