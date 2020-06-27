محافظ جنوب سيناء يفتتح قاعة المجلس التنفيذي بالديوان العام

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، قاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة بعد تطويرها ورفع كفاءتها.

واستعرض اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، خلال الافتتاح أعمال تطوير القاعة قبل وأثناء وبعد التطوير من خلال فيلم توضيحي.

وأكد السكرتير العام، أن أعمال التطوير تهدف إلى مواكبة العصر والتكنولوجيا الحديثة، وسرعة تداول المعلومات، من خلال شبكه الحواسب المجهزة بها القاعة مع مدن المحافظة المختلفة.

وقال إن القاعة صُممت لعقد اجتماعات المحافظ مع رئاسة مجلس الوزراء والمحافظين، والتواصل مع قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وكذلك مع القيادات التنفيذية توفيرًا للوقت والجهد وسرعه انجاز الأعمال.

وأوضح أن القاعة أصبحت مساحتها الآن 106 أمتار، وتسع لـ 53 مقعدًا، وتشمل بيانات الإنشائية وإنذار حريق، وأعمال نظام المعلومات والشبكات وأعمال الكهرباء، ونظام السنترال، وفيديو كونفرانس، وداتا المعلومات، والجداريات كمظهر حضاري.

وقام المحافظ بتكريم عدد من الذين ساهموا في أعمال تطوير القاعة.