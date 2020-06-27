خالد الجندي: دخول الموحدين الجنة لا يعني أن يسرقوا أو يحصلوا على رشوة
كتب:
شريف سليمان
05:38 م | السبت 27 يونيو 2020
قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الجنة لن يدخلها يوم القيامة إلا الموحدون.
وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر شاشة "دي إم سي": "هذا لا يعني أن يسرق أو يرتشي أو ينهب شخص ثم يقول إنه موحد بالله".
وتابع: "أومال حقوق العباد دي مين هيدفع الفيزيتا بتاعتها؟!، زي ناس داخلة تدافع عن عقيدة التوحيد والشرك، وبتشتمك وبتخوض في عرضك، ده صنف معتبر، شربوا القرش كله".
وواصل: "في واحد يقولك قوم للصلاة يا ابن كذا ويشتمك ويسب لك الدين، وواحد يثبتك بمطواة عشان يخليك تصلي، وواحد مرتشي وتعزم عليه بتمرتين فيقولك لأ أنا صايم".
وأردف: "تلاقي ناس بدقون وتقول الله على الإنسانية والمفهومية وتفاجئ في الآخر إنه سباب وقذاف في الكلام وشتام ولعان، ومفيش حاجة في قاموس قلة الأدب إلا ويقولها".