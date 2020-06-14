صور.. رئيس مدينة الطور يتابع أعمال تطوير طريق الكورنيش

تابع أحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، أعمال تطوير منطقة الكورنيش بالمدينة، للوقوف على مراحل التنفيذ بها، والتأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية التي تتبع بموقع العمل للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس المدينة، إن محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، وجه بالارتقاء بالمستوى الحضاري والجمالي للمدينة، وإقامة مشروعات خدمية وترفيهية للمواطنين.

وأوضح أن أعمال تطوير الكورنيش تتضمن، تطوير شامل بالطريق وإنشاء مقاعد للمواطنين ومساحات خضراء وإنارة ورصف للطريق، ليكون متنفسا حضاريا لأهالي المدينة وزائريها.

وأشار رئيس المدينة، إلى أنه جار تطوير الكورنيش بالكامل، بداية من استراحة المحافظ وحتى منطقة رأس رايا، بتكلفة 150 مليون جنيه.