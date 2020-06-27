السيطرة على حريق اندلع في مصنع  للكاوتش بالمنوفية

تمكنت الحماية المدنية في مديرية أمن المنوفية، من السيطرة علي حريق نشب مصنع "كاوتش" بقرية صفط جدام التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، بعد الدفع بـ4 سيارات مطافئ لإجراء عمليات التبريد ومنع التمدد، وسط تواجد مكثف لقوات الشرطة بمركز تلا.

وتلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مدير الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، يفيد بالسيطرة على حريق نشب في مصنع للكاوتش بقرية صفط جدام بمركز تلا، في الدور الأرضي من منزل مكون من طابقين، وتضرب الطابق الثاني وهي شقة سكنية ومسجد، والمنزل ملك المواطن "ع.ع.ع" حيث تم السيطرة علي الحريق دون وقوع إصابات أو وفيات.

وأكد عدد من شهود العيان بالقرية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الحريق استمر لمدة ساعتين قبل السيطرة على الحريق، والذي نشب بسبب ماس كهربائي أدى إلى اشتعال النيران في المصنع، موضحين أن الأهالي حاولوا السيطرة علي الحريق، ولكن مع صعوبة الوضع تم الاتصال بالحماية المدينة التي سيطرت علي الوضع.

وحُرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة تلا، وجار إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، فيما أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.