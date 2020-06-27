موسى :إطلاق حملة لدعم حق مصر التاريخي في النيل أمام الرأي العام العالمي

الحملة الشعبية لدعم حقوق مصر التاريخية المشروعة في مياه النيل، حملة وطنية انطلقت اليوم، برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، وبعضوية عدد من الشخصيات، بهدف دعم مصر في قضيتها في سد النهضة، وعرض الحقوق المصرية التاريخية في مياه النيل.

أكد "موسى" أن الحملة جاءت بهدف وطني، وهذا هو الوقت المناسب لمساندة الدولة المصرية في حقوقها مياه النيل، موضحا أن الحملة تهدف إلى مخاطبة الرأي العام فى كل دول العالم لعرض الحقوق التاريخية العادلة والمشروعة لمصر في مياه النيل.

وأضاف موسي لـ"الوطن"، أن الحملة تأتي تأكيدا لمبدأ أننا دولة سلام ومحبة، نسعى للحفاظ على العلاقات التاريخية بين شعوب وادي النيل، مؤكدا أن الحملة ستسلك كل السبل القانونية والإعلامية والدبلوماسية لشرح موقف مصر العادل وحصتها القانونية في مياه النيل.

وتابع رئيس حزب الغد، بأن الحملة ستشكل 18 لجنة، تركز جهودها على الدور الدبلوماسي، وذلك من خلال الاتصالات مع الدول الخارجية والسفارات الأجنبية والدول الصديقة، مشيرا إلى أنها ستظهر للعالم أجمع التضامن الشعبي في مصر بأحقيتها في مياه النيل.

وأشار إلى أن الحملة سيشارك بها العديد من الشخصيات الوطنية التي انضمت لهدف وطني، هو دعم الجهود لتأكيد الحقوق المصرية في مياه النيل.