الأوقاف: لا مخالفات بصلاة الفجر.. والمواطنون وزعوا المصليات والمعقمات

حالة من السعادة الغامرة سيطرت على أول يوم صلاة بالمساجد، وبدأ المصلون أداء صلواتهم في فرحة بعودة فتح المساجد، وأكدت غرفة عمليات وزارة الأوقاف لمتابعة أية مخالفات، أن الغرفة لم يرد لها أيه شكاوى أو مخالفات للأئمة وأن الانتظام تام وكامل.

وأكدت الغرفة أنه جرى تسجيل العديد من الإيجابيات، حيث رصدت الغرفة مئات الحالات لمواطنين وزعوا كمامات وسجادات صلاة والمعقمات المختلفة على المصلين على أبواب المساجد بعدد من المحافظات، وأوضحت أن قوافل التفتيش تتابع عملها في المتابعة الحثيثة لتعليمات الوزارة.

وأكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، سيتبعها 27 غرفة فرعية بالمحافظات، يترأس كل منها مدير عام الأوقاف بالمحافظة، للتأكد من تطبيق قرارت الأوقاف، وتشمل وجود علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها، وعدم المصافحة أو المعانقة، ومتابعة التطهير والتعقيم المستمر.

كذلك يكون الفتح في المرحلة الأولى للمساجد التي بها إمام، أو تحت إشراف أحد خطباء المكافأة، وتحت مسؤولية اثنين من العاملين بالأوقاف، سواء إمام وعامل، أو خطيب مكافأة وعامل، أو مقيم شعائر وعامل، أو مؤذن وعامل، أو مفتش وعامل، أو مدير إدارة وعامل، أو رئيس قسم وعامل، ليكونوا مسؤولين عن الالتزام بجميع الإجراءات.