فرحة ووفاء بالنذر في أول يوم فتح المساجد

سادت أجواء من الفرحة فى مختلف المحافظات اليوم، بعد عودة المصلين لأداء الصلاة داخل «بيوت الله»، وانتهاء فترة الإغلاق التى دامت نحو 100 يوم للوقاية من فيروس كورونا، وشهد المسجد الكبير قرية «البوها»، بمركز ميت غمر، فى الدقهلية، قيام أحد المواطنين بنحر ذبيحة على أبواب المسجد، ابتهاجاً بإعادة فتحه، وفاءً لنذر قطعه على نفسه، فيما شهد مسجد «أبوالعباس المرسى» بمدينة الإسكندرية، أجواءً احتفالية بعودة المصلين لأداء الصلاة بحضور المحافظ، اللواء محمد الشريف، الذى حرص على أداء صلاة الفجر بالمسجد، وشدد على ضرورة التزام رواد دور العبادة بالإجراءات الاحترازية. وأعلن وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، الشيخ السيد محمد، فتح 3225 مسجداً على مستوى المحافظة.

ومن جهة أخرى، أكدت غرفة عمليات وزارة الأوقاف لمتابعة المخالفات، أن الغرفة لم يرد لها أى شكاوى أو مخالفات للأئمة وأن الانتظام تام وكامل.

وشهد وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة صلاة الفجر بمسجد صلاح الدين بالمنيل، وحيا الوزير مديرى المديريات خلاله اتصاله بعدد كبير منهم، مثمناً ما يبذلونه من جهد، وقال الوزير: «أحيى الهمة التى يعمل بها رجال الأوقاف». وأضاف «جمعة»، أن الالتزام ظهر واضحاً على المصلين فى أول صلاة فجر.

"طايع": ندرس السماح بصلاة الجنازة

وأكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، سيتبعها 27 غرفة فرعية بالمحافظات، يترأس كل منها مدير عام الأوقاف بالمحافظة، للتأكد من تطبيق قرارت الأوقاف.

وأوضح أن الوزارة تدرس حالياً السماح بدخول الجنائز وصلاة الجنازة فى المساجد حال استمرار التزام المصلين خلال الأسبوع الأول لفتح المساجد، على أن يكون ذلك فى غير أوقات الصلوات المفروضة.

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