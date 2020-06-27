التزام المصلين في أول أيام إعادة فتح المساجد بالقليوبية

قال الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إن المساجد التى جرى افتتاحها لإقامة الشعائر شهدت التزامًا من قبل المصليين، مشيرًا إلى التأكيد على العمال والأئمة ومقيمي الشعائر بتعليق لافتات على أبواب المساجد بتعليمات وزارة الأوقاف ومجلس الوزارء.

فيما كلف اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الأجهزة التنفيذية بشن حملات تفتيشية ودورية مكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية على المحال والكافيهات المرخصة، وكذلك القائمين على الأنشطة التجارية للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات الخاصة بالتشغيل، ومنها توفير المطهرات والتباعد الاجتماعي، وعدم الزحام ،وحظر تقديم الشيشة، واستخدام الكواشف الحرارية.

وقرر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، إلغاء الإجازات لجميع العاملين بالجامعة ووحداتها وكلياتها، والتواجد بصورة طبيعية بكامل القوة طوال أيام الأسبوع اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع الالتزام بأداء ما يُكلفون به من أعمال تخص الامتحانات طبقًا للقرارات والتكليفات.