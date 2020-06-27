مصر في أول يوم "تباعُد" دون "حظر".. المطاعم استقبلت الزبائن بضوابط الوقاية

بدأت الوزارات، اليوم، تفعيل قرارات الحكومة فى أول أيام الفتح التدريجى للمنشآت والكافيهات والمقاهى وتقديم الخدمات الحكومية بعدد من الجهات أمام المواطنين بعد 100 يوم من الإغلاق فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية، إن المطاعم السياحية بجميع أنحاء الجمهورية بدأت استقبال الزبائن للمرة الأولى منذ أكثر من 100 يوم، مضيفاً: «سيُسمح للزبائن بتناول الطعام داخل المطاعم بحد أقصى 25% من عدد الترابيزات المتاحة بكل مطعم».

وأضاف لـ«الوطن» أن أكثر من 500 مطعم على مستوى الجمهورية حصلت على شهادة السلامة الصحية اللازمة للتشغيل والمعتمدة من وزارة السياحة والآثار، مشيراً إلى أن هناك 6 لجان مشتركة من وزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت السياحية تقوم بالتفتيش على المطاعم للتأكد من توافر جميع الاشتراطات الخاصة بالتشغيل وإعطائها شهادة السلامة الصحية.

وأشار إلى أن المطاعم ستستقبل الزبائن من الساعة 6 صباحاً حتى 10 مساءً وبعدها ستعمل من خلال الديليفرى والتيك أواى، موضحاً أن المطاعم تأمل فى موافقة الحكومة على زيادة نسبة استقبال الزبائن إلى 50% شريطة الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية حتى لا تتعرض لخسائر مالية.

من جانبه، قال هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، إن المطاعم السياحية أتمت كافة استعداداتها والتزمت بجميع الإجراءات الاحترازية لاستقبال الزبائن، بنسبة 25% من سعة المطاعم، إلا أنها يمكن أن تحقق خسائر، لذا نأمل أن ترتفع النسبة إلى 50% وهى النسبة التى يمكن أن تمنع الخسائر.

وأوضح «وهبة» أن المطاعم السياحية كانت الأكثر تضرراً خلال الأزمة الحالية، لأن 90% منها أغلقت أبوابها تماماً منذ مارس الماضى فيما عمل 10% من المطاعم على خدمتى الديليفرى والتيك أواى، رغم أن المهمة الأساسية للمطاعم السياحية هى استقبال الزبائن.

من ناحية أخرى، نفذت الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، اليوم، إجراءات احترازية جديدة، لمواجهة فيروس كورونا، تزامناً مع تعديل ساعات التشغيل لتبدأ من الخامسة صباحاً حتى منتصف الليل، تمثلت فى تعقيم القطارات قبل وبعد كل رحلة، وتطهير محطات السكك الحديدية والمترو كل ساعتين، وتعقيم مكاتب الإداريين وصرّافى التذاكر كل وردية، مع عقد ندوات توعوية للعاملين عن فيروس كورونا وطريقة مجابهته والتعامل معه، مع إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية للوقاية من تفشى الفيروس.

وأكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة من تعقيم القطارات قبل وبعد انطلاق الرحلات، وتطهير المحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين وصرَّافى التذاكر، للوقاية من تفشى فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن أعمال التعقيم والتطهير تتم بصورة دورية، لمنع انتشار الفيروس، موضحاً أن هناك رقابة صارمة على مداخل المحطات لمنع دخول أى راكب لا يرتدى الكمامة الطبية.

"السكة الحديد": 4000 جنيه غرامة عدم ارتداء الكمامة وتعقيم 867 قطاراً

وقال «رسلان»، لـ«الوطن»، إن هناك غرامات مالية فورية تصل إلى 4 آلاف جنيه على المخالفين لتعليمات رئيس الوزراء بإلزام جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية، ومن يخالف ذلك سيُعرض نفسه للغرامة المالية، موضحاً أنه سيتم تركيب بوابات إلكترونية معقمة خلال الأيام القليلة المقبلة، للوقاية من تفشى فيروس كورونا، مؤكداً أنه تم تعقيم وتطهير نحو 867 قطاراً تزامناً مع زيادة ساعات التشغيل اليومية، وزيادة الرحلات، إضافة إلى تجهيز قطارات إضافية يتم الدفع بها وقت الذروة.

وأكد المهندس على الفضالى، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أنّ هناك متابعة لحظية لتنفيذ إجراءات تعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين، للوقاية من فيروس كورونا.

"المترو": تطهير يومى قبل الرحلات

وأشار «الفضالى»، لـ«الوطن»، إلى أنّ القطارات العاملة على الخطوط الثلاثة للمترو تخضع لعمليات تعقيم وتطهير يومياً قبل انطلاق الرحلات، مضيفاً أنّ غرفة العمليات المركزية تتابع حركة القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو، للتأكد من عدم وجود أى معوقات تؤثر على حركة التشغيل، والشركة تعمل على تنفيذ حملات التعقيم والتطهير للقطارات والمحطات بصورة شبه يومية، للوقاية من فيروس كورونا.

وشدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات مراقبة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالتعايش مع فيروس كورونا والتى تشمل إعادة فتح المطاعم والمقاهى بطاقة 25% مع منع الشيشة ووضع مساحة المكان فى الاعتبار وعدم السماح بأى إشغال للطريق وتنفيذ الغلق الفورى للمخالف، ومتابعة غلق المحال والمولات فى التاسعة مساءً بدلاً من السادسة، وغلق المطاعم والمقاهى فى العاشرة مساءً، واستمرار غلق الحدائق والمتنزهات والمراكز التعليمية «السناتر» وعودة عمل وسائل النقل العام حتى منتصف الليل، مؤكداً على رؤساء الأحياء بألا تزيد نسبة الإشغال بصالات الألعاب والنوادى الصحية الواقعة خارج مراكز الشباب على 25% من الطاقة الاستيعابية.

"شعراوى" يوجه المحافظين بمتابعة تنظيم فتح المنشآت ومواجهة المخالفين

ووجَّه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة المتابعة الدقيقة على مدار اليوم لتطبيق الضوابط والاشتراطات الصادرة من الحكومة فيما يخص عملية تنظيم الفتح التدريجى المنضبط منذ اليوم لبعض الأنشطة والمنشآت التى تقدم خدمات للمواطنين وعلى رأسها المقاهى والكافيهات والمطاعم والكافتيريات وما يماثلها من المحال والمنشآت ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة.

وقال وزير التنمية المحلية إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ستقوم بتنفيذ جميع التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية الصادرة من مجلس الوزراء والجهات المعنية بكل حزم وعدم التهاون مع أى مخالفات يتم رصدها.

وأوضح «شعراوى» أنه تم البدء فى تنفيذ الضوابط من الأمس وحتى إشعار آخر، على أن تكون ساعات استقبال الجمهور من السادسة صباحاً حتى العاشرة مساءً، وغلق المحال التجارية فى المواعيد المحددة فى التاسعة مساءً وألا تزيد نسبة الإشغال على ٢٥٪ من الطاقة الاستيعابية مع الالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعى وعدم تقديم الشيشة، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لهذه القرارات بكل حسم وعدم التهاون فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع الغلق الإدارى للمحال والمنشآت التى تخالف الاشتراطات والضوابط الموضوعة وسحب رخصة المدير ووقف النشاط.

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