إقبال ضعيف على المقاهي والمطاعم

شهدت مقاهى ومطاعم محافظتى القاهرة والجيزة هدوءاً نسبياً وإقبالاً ضعيفاً من جانب الزبائن، فى الساعات الأولى من رفع حظر التجول وعودة فتح المقاهى وصالات المطاعم، وحرص أصحاب تلك المنشآت على تطبيق الإجراءات واحتياطات السلامة التى أقرتها الحكومة تفادياً للإصابة بفيروس «كوفيد 19».

"رضا": وفرنا المطهرات

رضا عبده، 34 عاماً، مدير مطعم كشرى بمنطقة المعادى، أوضح أن المرحلة القادمة تتطلب منهم إجراءات إضافية فى محاولة لبث الطمأنينة فى نفس العامل والزبون معاً، قائلاً: «كنا عاملين اجتماع امبارح بنناقش فيه إزاى هندير الفترة الجاية وقررنا إننا نوفر كمية كبيرة من المطهرات والكحول عشان أى حد داخل المحل يتعقم، ده غير الكمامات والجوانتيات للعمال»، يصمت «رضا» برهة ثم يستكمل حديثه عن قلة الإقبال فى اليوم الأول: «الزبون حتى من قبل قرارات الإغلاق وهو خايف وده كان مأثّر عليّا وأكيد هيأثر الفترة الجاية».

وداخل أحد المقاهى فى منطقة حلوان يجلس أحد المواطنين، يدعى عبدالحميد محمد، 40 عاماً، يعمل محاسباً، وصف قرار إنهاء الحظر بـ«الحكيم والصائب»: «فيه ناس كتير كان رزقها واقف والقرار ده بالنسبة لهم نجدة ورحمة»، مضيفاً أن المقهى بالنسبة له يعتبر «ترانزيت» فى كثير من الأحيان، يحتاج إليه عند قضاء حوائجه فى الشارع.

"تامر": عقَّمنا الترابيزات والكراسى

وفى منطقة الدقى قال تامر سليمان، 40 عاماً، مساعد مدير أحد المطاعم، إنه اتخذ العديد من الإجراءات الوقائية، من أهمها فرض تطهير وتعقيم الأيدى على كل الزبائن أثناء دخول المطعم، مع توفير جميع أدوات التعقيم من كحول ومناديل وقفازات طبية وكمامات، وتطبيق مختلف وسائل الوقاية والحماية داخل المطبخ، قائلاً: «بنعقّم كل الترابيزات والكراسى، وكل ما الزبون بيخلّص أكل ويقوم، بنعقّم الترابيزة مكانه».

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