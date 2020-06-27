"المشروعات الصغيرة": وفرنا مليون فرصة عمل خلال الـ6 سنوات الماضية

قال المهندس طارق شاش، رئيس القطاع المركزي للتخطيط والتعاون الدولي بجهاز المشروعات الصغيرة، إن الجهاز قدم في الفترة الأخيرة جهود كبيرة جدا، حيث تم ضخ 27 مليار جنيه خلال الست سنوات الأخيرة لأصحاب قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مضيفا أن عدد المشروعات التي استفادت من التمويل مليون و200 ألف مشروع لتوفير مليون و850 ألف فرصة عمل.

وأضاف "شاش" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت"، على شاشة قناة "اكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أنه مند إنشاء الجهاز وكان يسمى سابقا الصندوق الاجتماعي تم ضخ حوالي 46 مليار جنيه استفاد منه أكثر من 3 ملايين مشروع لتوفير 5 ملايين فرصة عمل.

وأشار إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة له ميزتين رئيسيتين هما يساعد على النمو الاقتصادي ويحقق العدالة الاجتماعية، لأن طبيعة القطاع كثيفة العمالة وعدد أفراد المشروعات أو رجال الأعمال في القطاع يمثل أكثر من 95 بالمئة من رجال الأعمال في القطاع الخاص وبالتالي عائد التنمية من القطاع يتم توزيعه على أكبر عدد من الفئات.