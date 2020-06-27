المنشآت السياحية: الإقبال على المطاعم جيد.. ولا توجد مخالفات

قال هشام وهبة، عضو شعبة أصحاب المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية بالغرفة التجارية، إنه تم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية في المطاعم لأنها في صالح صاحب المنشأة وزبائنه، لافتا إلى أن الإقبال جيد في أول يوم من تطبيق خطة التعايش مع فيروس كورونا، "كنا خايفين إن ميبقاش فيه إقبال".

وأضاف "وهبة" خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على شاشة قناة "الحياة"، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن تحقيق نسبة 25 بالمئة من الإشغال تتوقف على حسب مساحة وعدد الطاولات في كل مطعم: "لو عندي 100 ترابيزة فهشغل 25 ترابيزة بس وبين كل ترابيزة مسافة تباعد قد تتجاوز 2 متر، لأننا بنخاف على نفسنا وعلى عمالنا وزباينا".

وأشار إلى أنه يتم كشف درجة الحرارة على العمال قبل دخولهم للمطعم وجميعهم يرتدي الكمامة والقفازات ويتم تغييرها بعد كل فترة زمنية، كما يجرى تعقيم كل طاولة والأطباق والأكواب البلاستيكية أو الكارتون المُستخدمة، مؤكدا أنه لا توجد مخالفات رصدت اليوم.

وتابع: "هي تكلفة بزيادة إني اشتغل بـ25 بالمئة لأن عدد ساعات شغلي قلت والأدوات المستخدمة بقت حمل بزيادة بس مش بنحملها على الزبون لكن بنستحملها أملا في إن التجربة تنجح وتبقى نسبة الإشغال 50 بالمئة زي الفنادق".