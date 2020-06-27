البابا تواضروس: سنفتح الكنائس في هذه الحالة

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن اللجنة الدائمة في المجمع حددت يوم 27 يونيو لمراجعة الموقف الصحي لفتح الكنائس من عدمها فتم استعراض نسب الإصابة بفيروس كورونا في المحافظات فوجدنا أن أقل محافظة هي جنوب سيناء حيث عدد الإصابات فيها يكاد يكون معدوما إضافة إلى مطروح، بينما هناك محافظات مرتفعة الإصابات وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن اللجنة الدائمة تمثل المجمع المقدس ولكن بشكل مصغر، حيث تتكون من 20 من الآباء المطارنة والأساقفة منهم مطارنة في أمريكا وأوروبا.

وأشار إلى أن أسقف الإيبارشية مع الآباء الكهنة يقدرون الموقف، موضحا أن هناك بعض الإيبارشيات أعلنت تأجيل فتح الكنائس كما توقعنا لمدة أسبوعين، "لو الأحوال استقرت وحصل تناقص في الأعداد ممكن نفتح الكنائس تدريجيا وبنسب كدة لغاية ما نوصل كلنا للوضع الطبيعي".