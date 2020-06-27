تواضروس: الكنائس التي فتحت أبوابها للصلاة ستكتفي بـ 25 مصليا فقط

استعرض البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الإجراءات المتبعة للكنائس التي قررت فتح أبوابها بشكل تدريجي، قائلا إنه تم السماح بتواجد 25 مصليا فقط لضمان شرط التباعد البدني إضافة لبعض إجراءات التطهير والتعقيم وأن الشخص المتواجد لا يعاني من أعراض.

وأضاف "تواضروس" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن من ضمن الإجراءات ارتداء الكمامات، "قلنا إن الصلوات متكونش طويلة، والأب الكاهن لو معاه اتنين شمامسة كل واحد يمسك ميكروفون عشان محدش يتبادل الميكروفون ولتقليل وسائل العدوى".

وأشار إلى أن هناك طريقتين لـ"التناول" الأولى عادية والثانية للمرضى، وتم تحديد طريقة التناول للأب الأسقف بحسب الظروف الموجودة "لو كانت الأمور صحيحة نمشي بالطريقة العادية ولو فيه أي مشكلة هناك أو فيه مرضى ممكن نستخدم الطريقة الثانية".