أستاذ بـ قصر العيني يكشف أهمية تقنية الإيكمو في جراحات القلب

وجه الدكتور أكرم عبدالباري أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني الفرنساوي، الشكر لرئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، على إنشاء وحدة الإيكمو في قصر العيني وهي وحدة عالمية.

وقال عبدالباري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن هذه التقنية معقدة نستخدمها لدعم الحياة، سواء في فشل التنفس أو الفشل في عضلة القلب، نتيجة حدوث هبوط في عضلة القلب أو التعرض للفيروسات والبكتيريا.

وتابع بأن هذه التقنية تسحب كمية من دم المريض وتمرره على الرئة الصناعية، لتغذية الدم بالأكسجين وإعادته للمريض مرة أخرى.

وواصل: "نستخدم هذه التقنية عندما يحدث ضعف بنسبة 90% في الرئتين، وهي موجودة لدينا منذ عام 2014، والفريق مدرب بشكل كبير عليها، وموجودة في أماكن أخرى في مصر، وقد استعملناها مع حالة مصابة بفيروس كورونا".

وأضاف: "مرضى فشل التنفس والهبوط في الدورة الدموية يحصلون عليها، والمرضى الذين يعانون من ضعف شديد في القلب أثناء إجراء جراحات في القلب يحصلون على أمل في الحياة من خلال دعم القلب، وأكثر من مريض استفاد من هذه التقنية".