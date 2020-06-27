وزيرة التضامن: اللي مش هيودي ولاده الحضانة هيسيب مساحة لأطفال آخرين

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك مجموعة من الإجراءات سيتم فرضها على الحضانات والغلق عقوبة من يخالفها، مؤكدة أنه لا خطأ في رغبة بعض أولياء الأمور عدم إرسال أولادهم للحضانات: "من حسن حظنا أن هناك اختلاف بين أولياء الأمور حول عودة الحضانات واللي مش عايز يودي ولاده هيسيب مساحة لأطفال آخرين".

وأضافت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أنه تم عمل استطلاع رأي حول عودة الحضانات، وكانت الآراء مختلفة حول فتح الحضانات مرة أخرى، فتم وضع مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي يجب أن تلتزم بها الحضانات بداية من أول يوليو القادم منها تطهير وتعقيم الغرف والأثاث وأجهزة كشف الحرارة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن مصلحة الأطفال وسلامتهم وأمانهم على رأس أولويات الوزارة، وهناك إجراءات يجب استكمالها على الراغبين في فتح الحضانات الخاصة بهم، أبرزها كتابة إقرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية لأنه في حالة عدم الالتزام بهذه الإجراءات سيتم غلق الحضانة مرة أخرى.