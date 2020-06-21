وزيرة التضامن: ندعم نصف الأسر الواقعة تحت خط الفقر

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن صندوق تكافل وكرامة شهد تقدمًا كبيرًا في دعم الأسر وأصبح يدعم 3.6 مليون أسرة بعدما كانوا 1.8 مليون أسرة، وأصبح يشمل أكثر من 15 مليون مواطن مصري، بواقع 50% من الأسر تحت خط الفقر.

وأضافت خلال حلقة اليوم من برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، من خلال تطبيق "سكايب": "فكرنا في الصندوق حتى لا نحمل الموازنة العامة أكثر مما تحتمل، ورئيس الوزراء وجه بالتعاون بين الوزارات في هذا الصندوق، وتوسيع الغطاء التمويلي لبرامج الفقر".

وتابعت: "هو برنامج تنموي يستهدف الاستثمار في البشر والمسنين والمرأة المعيلة ويشمل معظم الفئات الواجب حمايتها اجتماعيا من الفقر".

وأردفت أن موازنة الصندوق زادت من 6.6 مليار جنيه وأصبحت 18 مليار جنيه، ونطمح إلى دعم 60 و70% من الأسر تحت خط الفقر، وتعمل الوزارة من خلاله على نقل بعض الأسر من الفقر إلى سوق العمل.

وواصلت: "نعمل على تحسين مستوى المعيشة من خلال مبادرة حياة كريمة والتي تتعدى فيها نسبة الفقر 70% منذ مطلع العام الماضي، ونعمل على تدشين وحدات صحية وشبكات الطرق والمياه".

وأردفت: "مستمرون في تسجيل المواطنين في تكافل وكرامة، وقاعدة البيانات تشمل 8.1 مليون أسرة وليست كل الأسر التي تتقدم تقبل، لأننا نولي الاهتمام للأكثر فقرًا من خلال التحقق بالزيارة المدنية ونتأكد من صحة البيانات حتى نستطيع أن نحكم على مدى استحقاق هذه الأسر، كما تأجلت بعض الطلبات بسبب قلة الزيارات الميدانية على خلفية أزمة انتشار فيروس كورونا".