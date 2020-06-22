وزيرة التضامن: 3 مسلسلات في رمضان عالجت قضية الإدمان بشكل إيجابي

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قضية الإدمان والتعاطي من أهم القضايا التي نهتم بها ونبذل الجهود من أجل التعامل معها.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، عبر خاصية "سكايب": "نعمل على توعية الشباب والمتعاطين أو على وشك التعاطي، ونعمل على تغيير الممارسات السلبية الخاطئة، مثل الحصول على المعلومات مثل المخدرات تنسي الهموم".

وتابعت: "الصندوق دعا إلى بذل قصارى الجهود في هذا الإطار، والمركز الإعلامي للصندوق تم إنشاؤه في عام 2017، والمرصد يرصد بعض مشاهد التعاطي، ويعرض طريقة التعاطي".

وأردفت: "بالشراكة مع صناع الدراما نعمل على رصد هذه المشاهد، كان لدينا 24 مسلسل درامي في رمضان، وكانوا خاليين من أي مشاهد، و3 مشاهد وظفت قضية المخدرات لصالح الشباب، حيث ينتهي التعاطي بالسجن والموت، وكان التعاطي 2.3% أصبح 1.5%، وهو تقدم ملحوظ، وكرمنا الفنانة القديرة يسرا وكتاب السيناريو مثل أحمد عادل وحسن سلامة، وكرمنا مسلسلات البرنس وخيانة عهد ولما كنا صغيرين، لأنهم خدموا قضية المخدرات بتسليط الضوء عليها بطريقة إيجابية للغاية".

وواصلت: "أجرينا دراسة، وكان فيها أن 72% من طلاب المدارس يستمدون معلوماتهم من القنوات الإعلامية، والمسؤولية الاجتماعية تبناها الإعلاميون والتغيير كان أفضل وتعاملوا مع الجهات الحكومية بشكل أفضل".