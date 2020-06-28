عضو "لجنة الفيروسات" يحذر من موجة ثانية لكورونا في الشتاء: احتمال كبير

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، إن العالم بين شقي رحى حاليا بسبب فيروس كورونا والضغوط الاقتصادية الشديدة، مضيفا "الحقيقة تقول إن الفيروس خلاص معانا ومحدش يعرف هيمشي امتى في العالم واحتمال كبير يبقى فيه موجة ثانية في الخريف أو الشتاء".

وأضاف "طايع" خلال اتصال عبر "سكايب" في برنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة dmc، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه يجب أن نعلم أنه لا توجد دولة ستخلوا من فيروس كورونا، حيث توجد 212 دولة حاليا بها إصابات بكورونا والولايات المتحدة على رأس القائمة، بينما الصين في المركز 21 بعدد إصابات حوالي 82 ألف، ومصر في المركز 24، "احنا مش بُعاد عن الصين اللي فوقينا السويد وكولومبيا".

وأشار إلى أن البعض اعتقد أنه بإجراءات الفتح فإن الفيروس اختفى ولكن الحقيقة هي أن الفيروس مازال موجودا، "لازم الدولة يبقى عندها استعدادات كاملة إنه لو حصل وظهر الفيروس بصورة قوية في مجتمع ما إزاي هنتصرف، وناخد من الصين مثال".