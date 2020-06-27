الأوقاف تحذر من التحايل على الإجراءات الصحية بالمساجد: لا تطلب الطاعة بمعصية

أعرب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن سعادته البالغة بفتح المساجد مرة أخرى بعد أشهر من غلقها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، مشيدًا في الوقت ذاته بالتزام المصلين والعاملين بضوابط إعادة فتح المساجد، مؤكدا ضرورة شكرهم على ذلك "التقدير المعنوي غالبا يكون أعلى بكثير من أي تقدير مادي".

وشدد "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامي معتز بالله عبد الفتاح، على شاشة "المحور"، على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي والضوابط الاحترازية والوقائية، مؤكدة أن هناك متابعة على مدار الساعة للمساجد؛ والجميع يعمل من قلبه، وجدت الجميع اليوم يعمل بقلبه، أكثر منها وظيفة".

وتابع: "أحيي كل الجهود التي بُذلت من العاملين بالأوقاف والذين عاونوهم، اليوم كان عيدا حقيقيا، فرحة الناس فأل خير، الناس متفائلة ومستبشرة خير وفرحين بعودة بيوت الله"، مستطردًا: "إن كان المواطنون يريدون عودة الحياة العامة، وخاصةً الشئون الاقتصادية في ظل تضرر الكثيرين، فعلينا الالتزام".

وواصل: "المواطن حين يحاول أن يقضى مصلحة دنيوية يلتزم بالإجراءات الصحية فالأولى أن يلتزم داخل بيوت الله، الغاية النبيلة يجب أن تكون الوسيلة إليها نبيلة؛ ولا يمكن أن تطلب الطاعة بمعصية ولا يمكن التحايل على الإجراءات الصحية، بعض المتاجرين بالدين لا ينظرون إلى الوسيلة ويحاولون التحايل على إجراءات الوقاية الصحية في المساجد".