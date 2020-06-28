الشركة المنتجة لـ"ريمديسيفير": العقار لن يباع بالصيدليات وأنتجنا كمية للحالات الحرجة

كشف الدكتور رياض أرمانيوس رئيس مجلس إدارة شركة إيفا فارما أن عقار "ريمديسيفير" أصبح جاهزاً وبوفرة للمستشفيات، لعلاج حالات فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، أن شركته استطاعت تغطية احتياجات كثير من المستشفيات اعتباراً من الأربعاء المنقضي وحتى اليوم، مشيراً إلى أن الشركة أنتجت كميات كافية من العقار الذي سيساعد على إنقاذ الحالات الحرجة.

وأوضح أن هذا العقار كان الأكثر جداً على مستوى العالم، حيث يبحث الجميع عنه، مشيراً إلى أن هذا العقار الآن موجود في مصر رغم نقصه في العالم، معتبرًا أنها رسالة مهمة لطمأنة المريض، مشدداً على أن العقار لن يباع في أي صيدليات لكن فقط في المستشفيات ومتوافر للمرضى في حال قررت لجنة الإشراف الطبي حاجة المريض له.

وكشف أن هذا هو العقار الوحيد منذ جائحة كورونا الذي حصل على إجازة من منظمة FDA الأمريكية للحالات الحرجة، كاشفاً أن ميكانيزم الدواء يمنع تكاثر الفيروس وبالتالي يقضي على المرض ويمنع المضاعفات حيث إن الفيروس يستخدم خلية الإنسان كبؤرة للتكاثر، كاشفاً أن العقار فقط للحالات الحرجة.