بعد إنتاجه في مصر.. القصة الكاملة لعقار ريمديسيفير المضاد لكورونا

أعرب المدير العام لـ"إيفا فارما"، الدكتور أمجد طلعت، عن سعادته بالحدث، واصفا اليوم بـ"التاريخي"، لمصر ولصناعة الدواء المصرية، على حد تعبيره، وذلك بعدما حلصت الشركة على إخطار التسجيل لعقار ريمديسيفير لأول مرة في مصر، كأول شركة تنتج العقار بتصاريح من شركة جيلياد ساينسز العالمية.

وتابع: "العقار حاصل على تصريح الاختبار الاضطراري من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، ومن الهيئة العليا للدواء المصرية".

بداية عقار "ريمديسيفير"، تعود إلى إبريل الماضي، حينما أعلن رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، أنه بصدد إقرار اعتماد عقار لعلاج فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، جاء ذلك خلال جلسة برلمانية، إنه سيقر قريبا استخدام عقار "ريمديسيفير" كعلاج لفيروس كورونا المستجد.

ووفقا للموقع الرسمي لشركة "جلياد" الأمريكية المنتجة للدواء، الذي أنتجته لأول مرة لعلاج الإيبولا عام 2014، يجرى على هذا العقار العديد من الدراسات لإثبات مدى فاعليته في علاج مصابى فيروس كورونا.

ودخلت دراستين سريريتين منهم المرحلة الثالثة لتقييم سلامة وفعالية ريميديسيفير في البالغين الذين تم تشخيصهم بـ فيروس كورونا بعد المراجعة السريعة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA وقبول تسجيل جلياد الجديد (IND) الاستقصائي بدأت هذه الدراسات العشوائية المفتوحة التسمية متعددة المراكز تسجيل المرضى في مارس 2020 وستسجل ما مجموعه 1000 مريض تقريبًا في المرحلة الأولية من الدراسات في البلدان ذات معدل الانتشار المرتفع لكوفيد 19.

وفي مايو الماضي، قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن مصر أجرت أبحاثًا على علاج فيروس كورونا، بالمشاركة مع منظمة الصحة العالمية وشركة جلياد الأمريكية وجرى حجز كمية من عقار "ريمديسيفير"، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب"، عبر شاشة "mbc مصر".

وفي مطلع الشهر الجاري، أكدت الدكتورة فتحية العسال، نائب رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، عن اقتراب وصول عقار ريمديسيفير لمصر، وأن مصر تشارك في التجارب السريرية لهذا العلاج مع عدد من دول العالم تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك لال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "dmc".

وقبل 10 أيام، أعلنت شركة جلياد ساينسز العالمية، توصلها لاتفاق تاريخي مع شركة "إيفا فارما"، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة الدواء، مقرها الرئيسي في مصر وتعمل في أكثر من 41 دولة حول العالم، لتصنيع العلاج المضاد للفيروسات "ريمديسيفير"، وحق توزيعه في 127 دولة حول العالم.

وبموجب اتفاق "جلياد" و"إيفا"، سيتوفر للشركة المصرية جميع الأساليب التكنولوجية ومواصفات عملية التصنيع والأساليب الخاصة بالشركة الأمريكية، لتعزيز الجدول الزمني لإنتاج عقار ريمديسيفير في أسرع وقت ممكن.

عز العرب: العقار قيد التجارب.. وأثبت فاعلية في تحسين حالات المرضي

الدكتور محمد عز العرب، قال إن العقار مازال قيد التجارب الإكلينيكة، هو الأن في المرحلة الثانية، ومتبقي له المرحلة الثالثة، موضحا أن التجارب التي تجريها مصر تتم تحت إشراف منظمة الصحة العالمية وبمشاركة عدة دول.

وأضاف عز العرب لـ"الوطن"، التجارب والدرسات أكدت أن عقار "ريمديسيفير"، يستخدم في للحالات في المرحلة المتوسطة والمتأخرة، مشيرا إلى أنه يعمل على تقليل مدة تواجد المصاب في الرعاية المركزة وتقليل نسب الوفيات، كذلك زيادة معدلات الشفاء.