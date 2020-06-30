الإبراشي: كلمة شكري في مجلس الأمن قوية وتحمل الكثير من الرسائل

قال الإعلامي وائل الإبراشي إن كلمة وزير الخارجية سامح شكرى، في مجلس الأمن قوية وتؤكد أن مصر تستخدم كل أدواتها السياسية والدبلوماسية والقانونية، كما أنها تحمل ثقة ويقين بأن مصر لن تفرط في حقوقها، وتابع: "كلمة مهمة جداً في مجلس يضمن حفظ الأمن والسلم والدوليين".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن وزير الخارجية استخدم تعبير "ما فعلته إثيوبيا يهدد 100 مليون مصري"، مشدداً على أن مصر من حقها أن تحمى حياة الشعب المصرى، وتابع:"الكلام واضح والوزير كان منظم فى أفكاره وتدرجه فى الحديث بأدوات مصر القوية".

وأكد "الإبراشى"، أن كلمة الوزير حملت رسائل قوية وهامة يتعلق بأن مصر لن تصمت تجاه أى تهديد لحياة المصريين، وتابع:"تهديد حياة المصريين مسألة مفهاش اختيارات"، مشدداً على أن الكلمة ستغير مسار القضية.