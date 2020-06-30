اجتماع تنسيقي عربي للتحضير للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني

عقد المندوبون الدائمون لدى جامعة الدول العربية اجتماعًا تنسيقيًا اليوم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، للتحضير للدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني.

وشارك في الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي.

واستُعرض خلال الاجتماع جدول الأعمال وبرنامج العمل الوزاري للاجتماع، ومناقشة مشروع إعلان إقامة المجتمع الصيني - العربي للمستقبل، وإعلان عمّان للدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني، ومشروع البرنامج التنفيذي للمنتدى 2020-2022.

يشار إلى أن الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني سيصدر بيانًا مشتركًا للتضامن بين الصين والدول العربية في مكافحة جائحة كورونا.