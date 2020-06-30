يسرا: ضربت حلا شيحة 6 مرات بالقلم ولبس في وشها وما اتكلمتش

أثنت الفنانة يسرا على دور الفنانة عبير صبري في مسلسل "خيانة عهد" ووصفته بأنه من أفضل حالاتها الفنية، مشيرة إلى أن عبير صبري كانت تخشى من الدور وتقوم به بإخلاص وحب وشغف.

وأضافت خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث": "أجمل مشاهدها كان وهي تواجه أولادها وزوجها بمشاعر ندم".

وأثنت يسرا على دور الفنانة حلا شيحة في المسلسل، معتبرة أنها نجحت في دورها لدرجة أن المشاهدين كرهوها، مؤكدة أن هذا نجاح كبير لها.

وعن مشهد ضربها لحلا شيحة قالت: "كنت لازم أبقى قاسية لأنهم أخدوا أعز الناس عندي في حياتي وهو ابني ولما ضربت حلا في المشهد ورغم أني بكره أني اضرب حد.. ضربتها بجد والقلم لبس ومن كل الزوايا وحلا معلقتش خالص واستسلمت ومافتحتش بقها رغم أن المشهد اتمثل 6 مرات واتضربت في كل مرة".

وكشفت يسرا عن أصعب المشاهد في المسلسل: "أصعب مشهد كان لما جالي عسكري في المسلسل لبيومي فؤاد وقله نروح المشرحه ماحبتش أأفور في المشهد ده عشان السقف يعلى في المشاعر لما أروح المشرحة والجنازة بداية من الصدمة المصحوبة بعدم البكاء في المشرحة ثم الانهيار في المدافن".

وحول التصوير في ظل جائحة كورونا قالت يسرا: "ماحدش فينا إتصاب في كل الفريق بالفيروس وبنطهر المكان بإستمرار حتى الايام الي طبقنا فيها في اللوكيشين وإيدينا نشفت من الكحول وما أهملناش".

وحول الأجواء المنزلية التي تقضيها في ظل الجائحة كشفت يسرا أنها منحت مساعديها إجازة لمدة شهر من بعض رمضان "أنا اللي بطبخ وبكنس وبمسح وغياب سعدية خلاني أعمل كل حاجة".

وعن رد فعل زوجها قالت يسرا: "خالد استحمل طبيخي الوحش لأني ماطبختش من زمان وكل مني أكل ني ورز معجن والراجل استحمل وماتكلمش".

واضافت مازحة "كده ينفع وكده ينفع"، مشيرة إلى أن أكثر الطبخات التي أتقنتها هي الملوخية وأن زوجها لم يصدق أنها أتقنتها.