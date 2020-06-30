بوشكاش وصاحبة السعادة.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

عرض فيلم "عيون الصقر" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "إعدام ميت" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "ألوان السما السبعة" الساعة 5:30 مساءً، وفيلم "ولاد العم" الساعة 8 مساءً، والفيلم الكوميدي "بوشكاش" الساعة 10 مساءً، وفيلم "نعمة" الساعة 12 منتصف الليل.

روتانا سينما

MBC2

عرض فيلم Shooter الساعة 1:50 ظهرًا، وفيلم S.W.A.T. الساعة 3:30 عصرًا، وStolen الساعة 5:30 مساءً، وThe Place Beyond the Pines الساعة 7:30 مساءً، وفيلم Unstoppable الساعة 10 مساءً، وCriminal الساعة 12 منتصف الليل.

سيما

عرض فيلم "مهمة في تل أبيب" الساعة 4 عصرًا، وفيلم "أيظن" الساعة 7:30 مساءً، وفيلم "اغتيال فاتن توفيق" الساعة 11 مساءً.

المسلسلات التليفزيونية

CBC دراما

عرض مسلسل "العندليب" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "بدون ذكر أسماء" الساعة 7 مساءً، و"حجر جهنم" الساعة 8 مساءً، و"كأنه إمبارح" الساعة 9 مساءً، و"حواديت الشانزليزيه" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "فلانتينو" الساعة 11 مساءً، و"ونوس" الساعة 12 منتصف الليل.

ON دراما

عرض مسلسل "حلم الجنوبي" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ابن أصول" الساعة 7 مساءً ومسلسل "للحب فرصة أخيرة" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "لما كنا صغيرين" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "الفتوة" الساعة 10 مساءً، و"شرف فتح الباب" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "الخروج" الساعة 12 منتصف الليل.

DMC دراما

عرض مسلسل "أوبرا عايدة" الساعة 6 مساءً، و"الشهد والدموع" الساعة 7 مساءً، و"فوق السحاب" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "جبل الحلال" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "أبو العروسة" الجزء الثاني الساعة 10 مساءً، ومسلسل "ونحب تاني ليه" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "في ال لا لا لاند" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC مصر

عرض مسلسل "أيوب" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ولي العهد" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "العراف" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "سرايا عابدين" الجزء الأول الساعة 9 مساءً.

البرامج الترفيهية

DMC

عرض برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة إسعاد يونس الساعة 11 مساءً.

CBC

عرض برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الساعة 3 عصرًا.

MBC مصر

عرض برنامج "ميكروفون" الساعة 5 مساءً، وبرنامج "اللعيب مع رزان ومهيب" الساعة 11 مساءً.