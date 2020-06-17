ريهام حجاج تستعيد ذكريات "لما كنا صغيرين": التصوير في زمن كورونا

استعادت الفنانة ريهام حجاج كواليس تصوير مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي شاركها بطولته الفنان محمود حميدة والفنان خالد النبوي.

ونشرت الفنانة ريهام حجاج عبر حسابها على إنستجرام، صورة من كواليس تصوير المسلسل، معلقة: "التصوير في زمن كورونا".

يذكر أنّ مسلسل "لما كنا صغيرين" نافس في الموسم الدرامي بشهر رمضان الماضي، وتدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل "ريهام حجاح"، وأصدقائها خريجي الجامعة الأمريكية، الذين يعملون في إحدى الشركات التي يمتلكها النجم محمود حميدة.

"لما كنا صغيرين"، بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوي، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهاني عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازي، ومنة فضالي، وأشرف زكي، وحسن عبدالله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد، وهو تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.