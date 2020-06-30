"عندي الأسئلة وإجابتها".. طالب يزعم تسريب امتحانات الثانوية عبر يوتيوب

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، إدارة أحد الأشخاص (طالب - مقيم بمحافظة القاهرة) قناة على أحد التطبيقات الإلكترونية على شبكة الإنترنت، ونشره مشاركات تتضمن الزعم بقدرته على توفير أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة لمادتي (اللغة الإنجليزية – الديناميكا) نظير حصوله على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطه بمحيط محل إقامته، وعثر بحوزته على الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن القناة والمشاركات المشار إليها، وكذا ضبط كارت "خاص بالمعاملات البنكية".

وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد الاستفادة مادياً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.