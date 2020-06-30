أول صور للكمامات القماش.. "التموين" تنصح المواطنين بغسلها بمجرد شرائها

بدءًا من صباح الغد، ستكون الكمامة القماشية متوافرة على بطاقات التموين وجاهزة للصرف في منافذ البقالين التموينيين، ومشروع "جميعتي"، حيث تطرح الوزارة غدًا 250 ألف كدفعة أولى، على أن يكتملوا 19 مليون كمامة مطروحة بنهاية يوليو حيث سيتكون متوافرة بـ8 جنيه ونصف للكمامة، بحد أقصى كمامتين للبطاقة.

طرح 250 ألف كدفعة أولى غدًا.. بإجمالي 19 مليون كمامة بنهاية يوليو

وتقدم "الوطن" بعض المعلومات والإرشادات عن الكمامات التي توفرها وزارة التموين:

** سيكون مدون على غلاف الكمامة مجموعة من الإرشادات العامة لكيفية الاستخدام ومنها أن يبدأ استخدمها للمرة الأولى بعد غسلها ويتمّ غسلها بطريقة منفردة تحت درجة حرارة 60 درجة مئوية، ثم تعريضها لأشعة الشمس حتى تجف ويمنع لمس الطبقة الخارجية لها.

** الكمامات المطروحة تسمح بسهولة التنفس، و طاردة للسوائل والرذاذ.

** لا تسبب حساسية للبشرة، وقابلة لإعادة الاستخدام حتى 50 غسلة.