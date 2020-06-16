التموين تدرس طرح كمامات مستدامة على البطاقات: نتفاوض مع الجهات المختصة

أكد علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توفير الكمامات أصبح ضرورة ملحة في ظل هذه الظروف الحرجة التي تشهدها معظم دول العالم ومنها مصر في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وتأتي تحركات ومساعي وزارة التموين، مع كل الأطراف المعنية ذات الصلة ومنها الهيئة المصرية للشراء الموحد للتنسيق من أجل وضع مقترح توزيع الكمامات على البطاقات التموينية موضع التنفيذ.

"التموين": نمتلك أكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية

ويجرى العمل حالياً على قدم وساق لاختيار أفضل المواصفات الفنية اللازمة لتوفير أعلى درجات الوقاية للمواطنين باستخدام الكمامات الواقية بكميات كبيرة لصالح المواطنين حاملي البطاقات التموينية وبسعر عادل ومناسب.

ويأتي ذلك حرصاً من وزارة التموين للاستفادة من قدرة وفاعلية البطاقة التموينية في توزيع السلع الأساسية والاستراتيجية على أكبر عدد من المواطنين إذ يتواجد قاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من 64 مليون مستفيد، فضلاً عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة انحاء الجمهورية.

مصيلحي: سنعلن عن عدد الكمامات شكل بطاقة تموينية وسعرها بمجرد الوصول لمنتج بمواصفات جيدة

وأكد المصيلحي، أنه جار التفاوض والدراسة الدقيقة في هذا الأمر مع كل الجهات المختصة للوقوف على مدى إمكانية إتاحة الكمامات، مبينا أنه في حالة الوصول لمنتج بمواصفات ذو جودة وسعر مناسب ستبادر الوزارة بالإعلان عن كل الإجراءات والتفاصيل الخاصة بعدد الكمامات على كل بطاقة تموينية وسعرها في أسرع وقت ممكن.

وشدد المصيلحي، على أن تلك الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة والقيادة السياسية والحكومة بكل أجهزتها المعنية على صحة وسلامة المواطن بعد أن أصبحت الكمامة التوصية الأولى للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.