جنوب سيناء تسترد فندقا بنصف مليار جنيه وتطرحه للاستثمار

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تمكنت من إعادة نصف مليار جنيه إلى الدولة، عقب تنفيذ حكم قضائي بإخلاء فندق "موسى باسي باي" والمعروف باسم "مجدولينا"، والمملوك للمحافظة بمدينة طور سيناء.

وأشار إلى أن مجلس المدينة قام بإخلاء الفندق وتشميعه بالشمع الأحمر، وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية بعودة ممتلكات الدولة وطرحها للمستثمرين الجادين.

وأكد أن الفندق سيتم طرحه للمستثرين عن طريق مناقصة للشركات العالمية، وبذلك يكون هناك فندق خمس نجوم لأول مرة بمدينة الطور, موضحًا أن مساحة الفندق تتجاوز 100 ألف متر مربع، ويقع على خليج "موسي باي" ويصلح لجميع الأنشطة البحرية و السياحية.

وقال إن الفندق المنزوع هو ملك للمحافظة، ويضم 40 غرفة سياحية تطل جميعها على البحر، وكان حق انتفاع لأحد المستثمرين وجرى فسخ التعاقد عام 2011، وتمكنت المحافظة من إخلائه مطلع الشهر الجاري.

جاء ذلك خلال الدولة التي قام بها المحافظ في مدينة الطور يرافقه المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء نادر حنفي السكرتير العام لمتابعة المشروعات التي سيجري افتتاحها الفترة المقبلة، حيث فقد المحافظ ممشى اهل مصر السياحي بتكلفة 25 مليون جنيه، وطريق الكورنيش والشاطئ العام، والإسكان البدوي بالجبيل.

وطالب المحافظ الشركات العاملة بضرورة تشغيل ورديات حتى يتم الانتهاء من المشروعات وافتتاحها الشهر المقبل في ذكرى احتفالات ثورة 23 يوليو، وشدد على تنفيذ كل المشروعات طبقًا للمواصفات الموضوعة ومتابعة الأجهزة التنفيذية.

رافق المحافظ فى الجولة اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات، وأحمد عبدالعظيم رئيس المدينة المدينة.