نائب يهنئ الرئيس بذكرى 30 يونيو: أنهت عصرا مستبدا

تقدم نبيل بولس عضو مجلس النواب، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أنّها كانت نهاية لعصر مستبد أراد الإطاحة بمقدرات ومكتسبات وخيرات الدولة لتحقيق المصالح الخاصة بالجماعات الإرهابية.

وأوضح نبيل، في بيان له، أنّ الدولة المصرية شهدت طفرة جذرية بعد ثورة 30 يونيو، فالقطاعات كافة تعرضت للتآكل والانهيار بسبب السياسات والإدارة الفاشية التي احتلها جماعة الإخوان الإرهابية، التي عملت على تفتيت البنية التحتية للدولة وسعيهم لتحويلها لأرض خراب.

وأضاف نبيل أنّ عهد الرئيس السيسي حقق للدولة المصرية مزيد من الإنجازات، شملت القطاعات بالدولة، فضلا عن النهوض بالاقتصاد القومي وتحقيق أعلى معدلات الازدهار.