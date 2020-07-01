حظك اليوم الأربعاء 1-7-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تختلف صفات الأشخاص باختلاف الأبراج الفلكية والذي يعتمد على الدلالات الفلكية من خلال حركات الكواكب، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك أفكارا مربحة وترى المستقبل مشرقا أمامك والوقت مناسب للتخطيط.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط فينوس في منزل العلاقات تمدك باليقظة الذهنية وبسرعة البديهة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة الراحلة أمينة رزق، ويوافق تاريخ ميلادها 15 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في مواجهتك مما يشوشك، وقد يجعلك ذلك سريع الغضب.. انتبه أيضا لحقوقك!

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا استمع لشريك حياتك ولا تحتكر الحوار ولا تستأثر بالحقوق.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك على تنظيم جهودك وتوظيفها في اتجاه سليم فقط حافظ على الكتمان واحمِ نفسك من المكائد.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة يدفعك اليوم نحو الاستمتاع بوقتك وبتبادل الأفكار والمشاعر مع من تحب وتبدو أكثر نشاطا وحماسا.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء قصي خضر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

الفلك يعمل لصالحك ويدفعك نحو منعطف جديد يحمل لك خيرا كثيرا.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك اليوم بالتألق والحنان ويملؤك عشقا.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نرمين الفقي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

قد تكون هناك عراقيل تبطئ من خطواتك وعليك أن تكون صبورا.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك.. فلا تدع كبرياءك يدفعك للتعبير عن مشاعرك بعنف.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات ويدعمك ذلك وتجد أن عقلك يعمل بسرعة وذكاء وتنفعك قوة ملاحظتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

تنجح اليوم في أن تحقق تواصلا جيدا إذا تفهمت وجهات النظر المخالفة لك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام عبدالغفور، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يساعدك على تحقيق نجاح ومكاسب فقط إذا أحسنت القيام بواجبك وحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

حافظ على اللباقة لتكسب الثقة والتقدير مهما كانت المسئوليات.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان بهاء سلطان، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

تتمتع اليوم بحضور أخاذ وتكسب المؤيدين وتخطط جيدا لكل خطوة تقوم بها.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك بطاقة إيجابية تنشرها وتساعد بها المحيطين بك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان مكسيم خليل، ويوافق تاريخ ميلاده 7 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يطالبك أن تكون واقعيا ولا تنخدع بالكلمات المعسولة والوعود الكاذبة، ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد وينفعك الكتمان والتأمل وعدم الزهو.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة السلبي يطالبك أن تهتم بصحتك وألا تعلن أخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان عمرو سعد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يمنحك اليوم نشاطا ويدعم أعمالك وتنجح في كل ما تحاول إنجازه.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء وقد تكون الصداقة والحب اليوم ملاذا من الهموم بالنسبة لك.. فلا ترفض مشاركة المخلصين.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مريم فخر الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك.. راقب سلوكك جيدا تفاديا لمن يتصيد لك الأخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تكون مرنا وأن تتجنب العناد والتعصب لأفكارك خاصة مع الأهل والأحباب والأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان مروان خوري، ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك اليوم كل السحر وتخيم روح الود على علاقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، تميل اليوم نحو أن تضع الحب والمشاركة والتفاهم قانونا ونبراسا لحياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان محمود الجندي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 فبراير.