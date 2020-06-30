وزير الرياضة ومحافظ القاهرة في احتفالية 30 يونيو بالأسمرات

شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاحتفالية التي أقامتها وزارة الشباب والرياضة بحي الأسمرات، بمناسبة احتفالات مصر بذكرى ثورة 30 يونيو.

وأكد محافظ القاهرة، أن ثورة 30 يونيو، أعادت للشعب المصري كرامته، مشيرا إلى أن البلاد تشهد حاليا حركة بناء ضخمة على كل الأصعدة، في ظل تضافر جهود الشعب المصري، وتكاتفه مع قيادته السياسية.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم إقامة الاحتفالية في حي الأسمرات الذي يدل على اهتمام الدولة بالمواطن المصري، وحرصها على توفير حياة كريمة له.

تضمن الحفل، إطلاق الطائرات الورقية التي تحمل علم مصر والحمام الزاجل، بالإضافة إلى العديد من الفقرات الفنية.