عبدالمجيد محمود: إنجازات السيسي تعبر عن إرادة قوية لبناء مصر الحديثة

أكد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام المصرى الأسبق، أن ما يحدث في مصر من إنجازات يعبر عن إرادة قوية وحقيقية لبناء مصر الحديثة، حيث تحمل الشعب تبعات التنمية والبناء على ثقة كاملة فيمن يقوده لهذا البناء.

وقال النائب العام الأسبق، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON": "هناك من الإجراءات ما تنال من شعبية الرئيس. إنما ينفذ الرئيس ما أقسم به أمام الناس، ويعمل على بناء مصر الحديثة، ومصر انتقلت في عهد الرئيس السيسى إلى مكانها الطبيعى الذي يتفق مع تاريخها وحجمها".

وأوضح أن فترة حكم الإخوان كانت فترة "عبثية"، مضيفًا: "مكانهم طول عمرهم في السجون نتيجة إجرامهم، وكان لا بد من سقطوهم وسقطوا بالفعل، وجميع قيادات الجماعة الإرهابية مكانها الطبيعى في السجن".