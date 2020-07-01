وحيد حامد.. 76 عاما من الإبداع والرسالة الواضحة

مايسترو الدراما والسينما المصرية، عزف بكتاباته بعيداً عن مؤلفي جيله، وكان لسيناريوهاته سبب في اكتشاف نجوم الصف الأول، الكاتب الكبير وحيد حامد الذي قدم على مدار 76 عاماً أعمالاً تميزت بالإبداع والرسالة الواضحة، سيناريست مخُضرم ذوّاق لاحتياجات المُشاهد، يلمس الواقع ويسلط الضوء على قضايا مهمة بالمجتمع.

كان بداياته بعالم الفن من خلال مسلسل "أحلام الفتى الطائر" بأواخر السبعينات مع الفنان عادل إمام، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً دفع بالزعيم لأن يعتمد عليه سينمائياً ويكوّنا شراكة سينمائية لسنوات طويلة، بدأت بفيلم "انتخبوا الدكتور سليمان عبد الباسط" و"الإنسان يعيش مرة واحدة"، واستمرت في "الغول والهلفوت" خلال الثمانينيات، وامتد التعاون ليقدما الثنائي مع المخرج شريف عرفه أهم أفلام بالسينما المصرية منها، "اللعب مع الكبار، المنسي، الإرهاب والكباب، طيور الظلام، النوم في العسل".

كما عمل مع كبار مخرجي السينما، فخلال الثمانينات كتب للمخرج الكبير عاطف الطيب عدّة أفلام منها، "التخشيبة" و"البريء" و"الدنيا على جناح يمامة" و"كشف المستور"، كما قدم مع المخرج سمير سيف عددا من الأفلام التى حققت أعلى إيرادات بالسينما المصرية، منها فيلم "ديل السمكة" و"رحلة مشبوهة" و"معالي الوزير"، بالإضافة إلى مسلسل "أوان الورد" الذي عرض في رمضان 2000.

وكان آخر أعماله السينمائية "احكي يا شهرزاد" مع المخرج يسري نصر الله، وآخر أعماله التليفزيونية مسلسل "الجماعة 2" الذي عرض عام 2017 عن سيرة حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية.

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