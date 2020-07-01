من "ملف في الآداب" حتى "الجماعة".. وحيد حامد في كادر الإنتاج الفني

يعد واحدًا من كبار المؤلفين في السينما المصرية والعربية، استطاعت أفلامه، أنَّ تحقق نجاحًا كبيرًا، فتميز وحيد حامد منذ بدايته الفنية بتناول حياة البسطاء والتعبير عنهم، ما جعله واحدًا ممن قدموا السينما الواقعية ونجحوا فيها.

وفي عيد ميلاده الذي يوافق الأول من يوليو، تستعرض "الوطن"، وجهًا آخرًا للكاتب وحيد حامد، الذي لم يتوقف عشق السينما لديه عند التأليف فقط، لكنه اهتم بالإنتاج السينمائي أيضًا، حيث أنتج العديد من الأفلام السينمائية خلال مشواره الفني مع كبار الفنانين.

وكانت بداية وحيد حامد مع الإنتاج الفني عام 1986، بإنتاجه لفيلم "ملف في الأداب"، الذي ألفه أيضًا، وأخرجه الراحل عاطف الطيب، وشارك في بطولة الفيلم "فريد شوقي، صلاح السعدني، مديحة كامل وأحمد بدير".

وخرج العرض الأول للنور في مهرجان القاهرة السينمائي خلال دورة عام 1986، مع فيلم "البريء" للنجم أحمد زكي، للمخرج عاطف الطيب كذلك ومن تأليف وحيد حامد أيضًا.

ومنذ بداية فترة التسعينيات، وتكوينه ثلاثي مع الزعيم عادل إمام والمخرج شريف عرفة كان وحيد حامد مؤلفًا ومنتجًا لأربعة أفلام حققت نجاحًا كبيرًا "اللعب مع الكبار، المنسي، طيور الظلام، النوم في العسل".

ليتوقف وحيد حامد عن الإنتاج لمدة 6 سنوات، ويعود عام 2002 وينتج فيلم "معالي الوزير"، للفنان الراحل أحمد زكي وشارك في بطولته لبلبة، يسرا، عمر الحريري، وميمي جمال، وكتب "حامد" للفيلم القصة والسيناريو والحوار وأخرجه سمير سيف.

وفي عام 2010، قدم وحيد حامد مسلسل "الجماعة" في جزئه الأول، الذي تناول تاريخ بداية جماعة الإخوان الإرهابية، وكان المسلسل من تأليفه وإخراج محمد ياسين، إلا أنَّ وحيد حامد كان مشرفًا على إنتاج المسلسل.

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