الإرهاب محور لـ4 أعمال سينمائية للمؤلف وحيد حامد

"الحكومة مالهاش دراع عشان تتلوي منه"، من أشهر ما قال الفنان كمال الشناوي في فيلم "الإرهاب والكباب" للمؤلف وحيد حامد، الذي يحل اليوم عيد ميلاده الـ76، والذي أثرى السينما والدراما المصرية بما يقرب من 80 عملاً فنياً، منهم أعمال تناولت الإرهاب بصورة مُخصصة.

فمن أشهر تلك الأعمال فيلم "الإرهاب والكباب" من بطولة الفنان عادل إمام، ويسرا، كمال الشناوي، أحمد راتب، علاء ولي الدين، أشرف عبدالباقي، إنعام سالوسة، يوسف داود، عائشة الكيلاني وكوكبة من النجوم، من إخراج شريف عرفة.

كما قدم "وحيد" فيلم "طيور الظلام" الذي تناول من خلاله الإرهاب، وهو من بطولة عادل إمام ويسرا وأحمد راتب ورياض الخولي وجميل راتب.

بالإضافة إلى فيلم "اللعب مع الكبار"، والذي تدور أحداثه حول شخصية "حسن بهنسي بهلول" الذي يجري اتصالًا بجهاز أمن الدولة، ويتحدث إلى الضابط ليبلغه عن توقيت حريق سيحدث في أحد المصانع في اليوم التالي. وعندما يسأله الضابط عن كيفية معرفته بذلك، يبلغه حسن بأنه شاهد الحادث في الحلم. وبالفعل يقع الحادث، لتبدأ علاقة من نوع خاص بين حسن والضابط، واحتل الفيلم المركز رقم 90 في قائمة أفضل 100 فيلم فى ذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد.

كما لمس "وحيد" خلال كتاباته بفيلم "دم الغزال" قضية الإرهاب من خلال شخصية "رضا" التي قدمها الفنان محمود عبد المغني ويتورط في الانضمام لإحدى الجماعات الإرهابية.

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