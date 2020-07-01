8 أعمال لـ"وحيد حامد" في الدراما التليفزيونية آخرها "الجماعة 2"

خطواته الدرامية محسوبة بعناية شديدة، لم يقدم على كتابة عمل إلا وكان على يقين أنه سيحظى باهتمام المشاهدين، إنه الكاتب وحيد حامد الذي يحل اليوم عيد ميلاده الـ76، وفي التقرير التالي نوضح أبرز أعماله الدرامية على مدار مشواره الفني.

كانت بداياته في الدراما من خلال مسلسل "أحلام الفتى الطائر" بأواخر السبعينيات مع الفنان عادل إمام، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً دفع بالزعيم لأن يعتمد عليه سينمائياً ويكوّنا شراكة سينمائية لسنوات طويلة، ومن بعدها قدم مسلسل "سبع صنايع" مع المخرج إبراهيم الشقنقيري، ومن بطولة يونس شلبي، محمد رضا.

كما قدم مسلسل "البشاير" مع المخرج سمير سيف، الذي تدور أحداثه حول شخصية "أبو المعاطي"، وهو رجل ذاق مرارة الغربة ليجني ثروة ضخمة، وعندما عاد إلى الوطن قرر أن يشتري قطعة أرض زراعية، ليتعرف من بعدها على نجمة سينمائية مشهورة وتتوالى الأحداث.

ومن الأعمال المميزة الدرامية التي كتبها، مسلسل "العائلة" للمخرج إسماعيل عبد الحافظ، وتدور أحداث المسلسل في مصر وقت حرب الاستنزاف وما تلاها، من خلال عمارة وسكانها وعلاقتهم ببعضهم البعض، وحول الأسرة التي تفقد أحد أبنائها في الحرب وتأثير ذلك عليها، كما يتناول قضية الإرهاب والفقر الذي يؤدي بالفقراء إلى الانجراف وراء التيارات المتطرفة.

وقدم مسلسل "أوان الورد" عام 2000 مع المخرج سمير سيف، وتدور أحداثه حول شخصية "أمل" ابنة دبلوماسي سابق تزوج من مسيحية (روز) على الرغم من معارضة عائلتيهما، تتعرض أمل لمحاولة اختطاف اثناء قيادتها لسيارتها وينقذها ضابط المباحث (محمود) ويتبادلان الحب ويتوجانه بالزواج ويعيشان حياة سعيدة حتى تنجب أمل مولودهما الأول، وبعد ساعات من ولادته يختطف الطفل من المستشفى.

وكتب مسلسل "بدون ذكر أسماء" 2013 مع المخرج تامر محسن، وتدور أحداث المسلسل في فترة الثمانينيات؛ حيث يسلط الضوء على الحياة السياسية والاجتماعية في مصر طوال هذه الفترة، خاصة الازدهار الملحوظ خلال تلك الفترة للتيارات الإسلامية.

وآخر أعماله الدرامية مسلسل "الجماعة" بجزأيه مع المخرج محمد ياسين، والذي يدور حول سرد متوازٍ بين الماضي والحاضر، يتناول المسلسل حياة حسن البنا (إياد نصار) منذ الصغر مرورًا بعمله في التدريس في القاهرة وتأسيسه لجماعة اﻹخوان الإرهابية، والصراعات التي خاضها البنا مع القوى السياسية التي كانت مسيطرة على الشارع في هذه الحقبة، كما يتناول المسلسل التأثيرات السلبية التي تركها فكر جماعة اﻹخوان على الحياة في مصر سواء على الصعيد السياسي أو الاجتماعي، ليقدم جزأه الثاني 2017.

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