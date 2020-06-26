"تجارية الإسماعيلية" تتوقع عودة الاستثمارات التي توقفت بعد إلغاء الحظر

قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس إدارة الغرف التجارية ورئيس غرفة الإسماعيلية، إن قرارات الحكومة الجديدة وإلغاء الحظر أعطى للمحال فرصة الفتح لمدة 12 ساعة، وهي فترة كافية جدا لدعم الأنشطة التي تضررت من الغلق لأكثر من ثلاثة أشهر، كما ينعكس إيجابيا على الأنشطة الأخرى المرتبطة بها من اللحوم والدواجن وغيرها.

وأضاف عثمان أن القرارات أيضا ستساهم بشكل كبير في إعادة تقييم الأسواق للمستثمرين، ونتوقع خلال الفترة المقبلة افتتاح أنشطة جديدة استفادت من أزمة كورونا، مثل الأدوية والمستلزمات الطبية وغيره، بالإضافة إلى أفرع لسلاسل جديدة، والاستثمارات التي توقفت أو تم تأجيلها بسبب قرارات الحظر، وأن الكثير من الأنشطة التجارية عانت من الخسائر ومنهم من اضطر لتحويل النشاط، حتى يستطيع أن يفي باحتياجاته.

وأكد عثمان، أن الفترة السابقة ساهمت بشكل كبير في تغيير النمط الاستهلاكي، والدولة لجأت للحوار المجتمعي للاتفاق على مواعيد الفتح والإغلاق بعد كورونا، ووفقا لظروف كل محافظة، وهي خطوة يرى البعض أنها تأخرت كثيرا، إلا أن تطبيقها سيحافظ على معدلات نمو الاقتصاد وتخفيض الاستهلاك في الكهرباء وغيره كثير

وأوضح رئيس الغرفة التجارية أن تطبيق مواعيد محددة للفتح والإغلاق، ستنظم النشاط التجاري والاستهلاكي، وستدعم أنشطة جديدة، وتحرك الأسواق، ومن ناحية أخرى، تساهم بشكل كبير في تنظيم حياة المواطن وهو ما ينعكس إيجابيا على الأداء والاقتصاد والعديد من الأنشطة المختلفة.