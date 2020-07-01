ليشهد التاريخ بدوره.. إطلاق اسم وكيل حميات منوف على أحد شوارع المدينة بعد وفاته بكورونا

أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، قراره رقم (916) لسنة 2020، بإطلاق اسم الدكتور محمد أحمد حسب النبي، وكيل مستشفى حميات منوف، والذي وافته المنية متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، على أحد شوارع المدينة، تخليداً لذكراه وتقديراً لما قدمه من تضحيات وجهود شاقة خلال مسيرته في مكافحة فيروس كورونا ضمن فريق الجيش الأبيض .

وحرص المحافظ على تقديم خالص التعازي لأسرة الشهيد والذي كان نموذجاً للإنسانية والإخلاص في العمل، داعياً المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وأن يتغمده الله بواسع رحمته، موجهاً تحية إعزاز وتقدير لكل أطقم الجيش الأبيض والمعاونين لهم تقديراً للدور الوطني الذي يقدمونه في مواجهة فيروس كورونا.

وأثنى محافظ المنوفية، على الدور البطولي للأطقم الطبية في التعامل مع الأزمة، مؤكداً على تقديم كل أوجه الدعم الكامل لهم في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم هذه الفئة باعتبارها الصف الأول في مكافحة الفيروس وتقديرا لدورهم وتضحياتهم البطولية ليشهد التاريخ لهم بذلك.