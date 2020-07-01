الإقليمي لنقل الدم: بدء فعاليات التبرع ببلازما المتعافين بالمنيا اليوم

قال الدكتور أحمد أبو القاسم مدير المركز الإقليمي لنقل الدم بالمنيا، إن اليوم، بدأت فعاليات سحب بلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بالمركز الإقليمي لنقل الدم بالمنيا، التابع لإدراة خدمات نقل الدم القومية لوزارة الصحة، طبقا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وإدارة خدمات نقل الدم القومية بسحب بلازما المتعافين من المتبرعين الذين تم شفاؤهم من الفيروس، للاستفادة بها وحقنها للمصابين.

وأضاف الدكتور أيمن محمد عبدالغني رئيس قسم رعاية المتبرع، خلال لقاء مع فضائية الأولى المصرية، أن اشتراطات التبرع بالبلازما، هي نفس اشتراطات التبرع بالدم، التي تتبعها سياسة خدمات نقل الدم القومية، وسن المتبرع من 18 إلى 60 عاما، ويجب الحصول على الرقم القومي للمتبرع ورقم هاتفه.

وتابع، يتم توجيه بعض الأسئلة للمتبرع، للتأكد من خلالها خلوه من الأمراض المزمنة، التي تكون عائق للتبرع، والتأكد من عدم حدوث أي تدخل جراحي، سواء حشو أو خلع أسنان، خلال الـ3 أشهر الماضية، وأن المريض غير مصاب بفيروس ب، أو سي، ولم ينقل دم خلال السنة الماضية.

وأكد، أنه يجب توافر ما يثبت إصابة المتبرع بفيروس كورونا، وخلوه من الإصابة بمسحة سلبية، وصورة من المسحتين الإيجابية والسلبية، بالإضافة إلى استمارة المتبرع التي يقوم بالتوقيع عليها، وبعد ذلك يتم عمل الفحص الطبي، وعمل نسبة الهيموجلوبين في الدم، وتحليل CBC، للتأكد من عدم وجود أنيميا وقياس الضغط والوزن والطول، ثم بعد ذلك يتم التبرع والتي تستغرق من مدة 45 إلى 60 دقيقة.