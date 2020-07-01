إزالة 19 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تنفيذ الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، حملات إزالة لكافة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص، وكذلك البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وقال المحافظ، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 19 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص، منها حالة تعد بالبناء المخالف للقانون 119 بمساحة 100 متر مربع، و15 تعد على أراضي زراعية خاصة على مساحة 2469 مترًا مربعًا، و3 حالات بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 170 مترًا مربعًا، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الثلاثاء إلى 821 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 3949 فدانًا و5 قراريط و16 سهمًا، و4319 حالة إزالة مباني بمساحة 592498 مترًا مربعًا.

وشدد المحافظ، على تنفيذ القرارات الصادرة عن القيادات السياسية للدولة، بشأن فرض هيبة الدولة والتصدي بكل حسم للمخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحويلهم للنيابة العسكرية.