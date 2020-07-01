 ضبط 3 مصنع بدون ترخيص لإنتاج المستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات

فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".. وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.. فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص "مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب" بإدارة مصنع ملابس بدائرة المركز، لتصنيع الكمامات الطبية المغشوشة المقلدة من خامات رديئة ومرتجعات الأسواق "مُعاد تدويرها" وخامات مجهولة المصدر لا يوجد لها أى أوراق أو مستندات تدل على شرعية حيازتها أو إستخدامها فى ذلك المنتج وإستخدام علامات تجارية خاصة بإحدى الشركات ووضعها على المنتج النهائى على أنه توكيل لتلك العلامات تمهيداً لبيعها وطرحها بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مالك المصنع، وبتفتيشه عثر على (161 ألف كمامة طبية- 35 ألف غطاء رأس خاص بالعمليات- 13 ألف قفاز طبى شفاف- 5 آلاف بدلة طبية خاصة بالعمليات- 3600 متر قماش مُعد للتصنيع- 22 لفة معدنية خاصة بدعامات الكمامات- 7 ماكينات تصنيع)، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

ضبط مصنع مستلزمات طبية بدون ترخيص بمحرم بك وبداخله قرابة 11 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات

وأكدت معلومات وتحريات إدارة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية قيام (المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع المستلزمات الطبية – كائن بدائرة قسم شرطة محرم بك) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تصنيع وتعبئة المستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات القياسية وبدون ترخيص الجهات المعنية المختصة داخل المصنع المشار إليه دون إتباع الإشتراطات الصحية اللازمة .. بقصد طرحها للبيع على جمهور المستلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة تم إستهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط (10600 كمامة غير مطابقة للمواصفات القياسية ، وكمية من مستلزمات الإنتاج "مجهولة المصدر").

ضبط شخصين لإدارتهما مصنع مطهرات بدون ترخيص بالجيزة وبحيازتهما أكثر من 4 أطنان مطهرات

كما أكدت تحريات ومعلومات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة قيام (صاحب مصنع "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام ، ومندوب مبيعات بذات المصنع ) بإدارة المصنع بدون ترخيص وإنتاج المواد المطهرة (الكحول الإيثيلى – الجل المطهر) مستخدماً خامات مجهولة المصدر ووضع علامات تجارية مسجلة لشركات أخرى ، وطرحها للبيع والتداول على مواقع التواصل الإجتماعى وتحقيق أرباح غير مشروعة .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المُشار إليه وضبط المتهمان المذكوران ، وبتفتيش المصنع عثر بداخله على (4 أطنان و 207 لتر مطهرات "كحول ، جل ") منتج نهائى من خامات رديئة غير صالحة للإستخدام ومستلزمات إنتاج تحمل علامات تجارية غير مسجلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.